Россия перекрыла проход гражданских судов через Керченский пролив - СМИ
Украинские корабли, осуществляющие плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, подошли к Керченскому проливу.
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал по состоянию на 12:20.
Сообщается также, что россияне перекрыли проход гражданских судов через пролив.
В то же время, источник в транспортной сфере Южного федерального округа сообщил российскому агентству ТАСС, что проход через Керченский пролив запрещен для гражданских судов в воскресенье, так как после прихода к нему трех украинских военных кораблей появились опасения провокаций.
"Канал закрыт - Керчь-Еникальский канал <...> Не при любых [военных кораблях] закрывают. Но тут явные неподчинения требованиям, и есть опасения провокаций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, опасения провокаций связаны с тем, что политические заявления уже появились в ряде СМИ. Кроме того, корабли отключили все средства обнаружения.
"Их не видно, в центр контролирования движения судов информацию они не предоставляют", - отметил источник.
Ранее в ВМС ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ в воскресенье совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.
Так, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России.