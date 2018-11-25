Президенту Латвії показали зруйнований росіянами Донбас

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.

Про це 25 листопада повідомили у прес-центрі штабу Операції обєднаних сил.

"Закордонний гість мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не лише проти українських захисників, а і мирного населення. Раймондс Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", - повідомили у штабі.

фото - прес-центр штабу оос

Також президент Латвії відвідав одну з військових частин ООС та провів робочу зустріч з першим заступником

командувача ООС Валерієм Залужним.

"Сторони обговорили завдання, характер та особливості операції Об’єднаних сил та безпекову ситуацію у регіоні. Начальник штабу підкреслив, що, попри Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада президент Латвії Раймондс Вейоніс прибув до Києва, де провів зустріч з президентом України Петром Порошенком.