Президенту Латвии показали разрушенный россиянами Донбасс

Президент Латвийской Республики Раймонд Вейонис посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом 25 ноября сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и против мирного населения. Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - сообщили в штабе.

фото - пресс-центр штаба оос

Также президент Латвии посетил одну из воинских частей ООС и провел рабочую встречу с первым замом командующего ООС Валерием Залужным.

"Стороны обсудили задачи, характер и особенности операции Объединенных сил и ситуацию с безопасностью в регионе. Начальник штаба подчеркнул, что, несмотря Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, 24 ноября президент Латвии Раймондс Вейонис прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.