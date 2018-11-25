Президенту Латвии показали разрушенный россиянами Донбасс

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Воскресенье, 25 ноября 2018, 18:26

Президент Латвийской Республики Раймонд Вейонис посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом 25 ноября сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и против мирного населения. Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - сообщили в штабе.

 
 
фото - пресс-центр штаба оос 

Также президент Латвии посетил одну из воинских частей ООС и провел рабочую встречу с первым замом командующего ООС Валерием Залужным. 

"Стороны обсудили задачи, характер и особенности операции Объединенных сил и ситуацию с безопасностью в регионе. Начальник штаба подчеркнул, что, несмотря Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, 24 ноября президент Латвии Раймондс Вейонис прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Латвия
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