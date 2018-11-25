Під посольство РФ у Києві принесли шини і паперові кораблики
Під посольством РФ у Києві збираються учасники акції проти російської агресії в Азовському морі.
Як повідомляє кореспондент УП з місця події, наразі біля дипбудівлі на Повітрофлотському проспекті зібралося кількадесят людей.
Учасники акції принесли під російське посольство шини та паперові кораблики.
Перед початком акції під посольство також приїхали близько 10 бійців Нацгвардії, які почали вигружати з багажника машини щити, однак прибрали їх, коли навколо них почали збиратися люди.
Неподалік посольства також чергували до 10 машин поліції.
З усіх припаркованих у дворі посольства машин зняли номера.
Близько 23:30 невідомі кинули у будівлю посольствоа файєри.
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