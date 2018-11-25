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Під посольство РФ у Києві принесли шини і паперові кораблики

Неділя, 25 листопада 2018, 21:46
Під посольство РФ у Києві принесли шини і паперові кораблики
фото - Ельдар Сарахман, УП

Під посольством РФ у Києві збираються учасники акції проти російської агресії в Азовському морі. 

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, наразі біля дипбудівлі на Повітрофлотському проспекті зібралося кількадесят людей. 

Учасники акції принесли під російське посольство шини та паперові кораблики. 

 
 
фото - Ельдар Сарахман, УП

Перед початком акції під посольство також приїхали близько 10 бійців Нацгвардії, які почали вигружати з багажника машини щити, однак прибрали їх, коли навколо них почали збиратися люди. 

Неподалік посольства також чергували до 10 машин поліції. 

 
 
Фото - Соня Лукашова, УП

З усіх припаркованих у дворі посольства машин зняли номера. 

Близько 23:30 невідомі кинули у будівлю посольствоа файєри. 

 
 
фото - Соня Лукашова, УП

Що означає воєнний стан, який можуть оголосити в Україні через атаку у Чорному морі, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореРосіяКиїв
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