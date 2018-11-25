Під посольство РФ у Києві принесли шини і паперові кораблики

Під посольством РФ у Києві збираються учасники акції проти російської агресії в Азовському морі.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, наразі біля дипбудівлі на Повітрофлотському проспекті зібралося кількадесят людей.

Учасники акції принесли під російське посольство шини та паперові кораблики.

фото - Ельдар Сарахман, УП

Перед початком акції під посольство також приїхали близько 10 бійців Нацгвардії, які почали вигружати з багажника машини щити, однак прибрали їх, коли навколо них почали збиратися люди.

Неподалік посольства також чергували до 10 машин поліції.

Фото - Соня Лукашова, УП

З усіх припаркованих у дворі посольства машин зняли номера.

Близько 23:30 невідомі кинули у будівлю посольствоа файєри.

фото - Соня Лукашова, УП

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