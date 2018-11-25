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Под посольством РФ в Киеве принесли шины и бумажные кораблики

Воскресенье, 25 ноября 2018, 21:46
Под посольством РФ в Киеве принесли шины и бумажные кораблики
фото - Эльдар Сарахман, УП

Под посольством РФ в Киеве собираются участники акции против российской агрессии в Азовском море.

Как сообщает корреспондент УП с места события, в настоящее время возле дипучреждения на Воздухофлотском проспекте собралось несколько десятков человек.

Участники акции принесли под российское посольство шины и бумажные кораблики.

 

 
 
фото - Эльдар Сарахман, УП

Перед началом акции под посольство также приехали около 10 бойцов Нацгвардии, которые начали выгружать из багажника машины щиты, однако убрали их, когда возле здания начали собираться люди.

Неподалеку посольства также дежурили до 10 машин полиции. 

 
 
Фото - Соня Лукашова, УП

Со всех припаркованных во дворе посольства машин сняли номера.

Около 23:30 неизвестные бросили в здание посольствоа файеры.

 

 
фото - соня лукашова, УП

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Украинская правда
Темы: Азовское мореРосcияКиев
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