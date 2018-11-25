Весь склад ВМС підняли по тривозі, всі кораблі виходять в море

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Неділя, 25 листопада 2018, 23:10

У зв'язку з агресією РФ у Чорному морі весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал" Міноборони.

"Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море", - повідомляє видання.

Раніше ВМС ЗСУ повідомили, що в результаті агресії Росії біля Керченської протоки у неділю поранено 6 українських військовослужбовців, захоплені три кораблі.

За даними "Українського мілітарного порталу", двоє поранених перебувають у важкому стані.

Українська правда
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