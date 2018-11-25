Весь склад ВМС підняли по тривозі, всі кораблі виходять в море
У зв'язку з агресією РФ у Чорному морі весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі.
Про це повідомляє "Український мілітарний портал" Міноборони.
Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море.— Мілітарний портал (@mil_in_ua) November 25, 2018
"Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море", - повідомляє видання.
Раніше ВМС ЗСУ повідомили, що в результаті агресії Росії біля Керченської протоки у неділю поранено 6 українських військовослужбовців, захоплені три кораблі.
За даними "Українського мілітарного порталу", двоє поранених перебувають у важкому стані.
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