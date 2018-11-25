Весь состав ВМС подняли по тревоге, все корабли выходят в море

В связи с агрессией РФ в Черном море весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге.

Об этом сообщает "Украинская милитаристский портал" Минобороны.

Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море. — Мілітарний портал (@mil_in_ua) November 25, 2018

"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - сообщает издание.

Ранее ВМС ВСУ сообщили, что в результате агрессии России у Керченского пролива в воскресенье ранены 6 украинских военнослужащих, захвачены три корабля.

По данным "Украинского милитаристского портала", двое раненых находятся в тяжелом состоянии.