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Весь состав ВМС подняли по тревоге, все корабли выходят в море

Воскресенье, 25 ноября 2018, 22:10

В связи с агрессией РФ в Черном море весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге.

Об этом сообщает "Украинская милитаристский портал" Минобороны.

"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - сообщает издание.

Ранее ВМС ВСУ сообщили, что в результате агрессии России у Керченского пролива в воскресенье ранены 6 украинских военнослужащих, захвачены три корабля.

По данным "Украинского милитаристского портала", двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Что означает военное положение, могут объявить в Украине, читайте в материале УП Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

Украинская правда
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