Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко просит Раду рассмотреть введение военного положения

Воскресенье, 25 ноября 2018, 23:31
Порошенко просит Раду рассмотреть введение военного положения

Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

Об этом он заявил во время заседания СНБО в ночь на понедельник.

"Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины", - сказал Порошенко.

"Я обращаюсь к народным депутатам завтра прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждения проекта решения и ответственного принятия необходимого решения для обеспечения обороны государства", - заявил он.

В ходе заседания секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение сроком на 60 суток.

Порошенко добавил, что после агрессии РФ в воскресенье Украина не исключает других операций, в том числе наземных, против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент подчеркнул, что введение военного положения "не означает объявление войны".

"Введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия... Украина ни с кем не планирует воевать. Оно (военное положение - ред.) вводится исключительно для обороны", - сказал он.

"Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического пути освобождения украинских территорий", - подчеркнул Порошенко, подчеркнув, что Украина будет и впредь придерживаться Минских договоренностей.

Он также добавил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан.

По словам президента, после объявления военного положения будет проведена работа с резервом военнослужащих первой очереди.

"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, находящихся в резерве, о том, что они уже пакуют рюкзаки и готовы заступать на оборону государства", - сказал он.

"Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Я обращаются к вам, уважаемые ветераны, быть начеку", - заявил Порошенко.

Он отметил, что применение оружия со стороны России и атака на украинском корабли не были спровоцированы: "Это была обычная операция по перемещению кораблей в пункт дислокации. Они не имели никакого особого оружия, кроме штатного, никаких особых задач".

"Хочу подчеркнуть, что никоим образом украинская власть и украинское военное руководство не были проинформированы о подобном поведении со стороны российских Вооруженных сил", - подчеркнул Порошенко.

СНБО Украины единогласно поддержал предложение ввести военное положение сроком на 60 суток

Читайте также: 

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореВоенное положениеПорошенкоВерховная РадаСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Азовское море
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы
Последние новости
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
Все новости...
Реклама: