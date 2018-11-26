Порошенко просит Раду рассмотреть введение военного положения

Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

Об этом он заявил во время заседания СНБО в ночь на понедельник.

"Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины", - сказал Порошенко.

"Обращаюсь к Верховной Раде с просьбой собраться на внеочередное заседание. Поверьте, сегодня есть все основания так реагировать. Надеюсь, завтра Верховная Рада примет, не откладывая, ответственное решение. Завтра большинство жду в ВР на принятии решения", - подчеркнул он.

В ходе заседания секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение сроком на 60 суток.

Порошенко добавил, что после агрессии РФ в воскресенье Украина не исключает других операций, в том числе наземных, против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент подчеркнул, что введение военного положения "не означает объявление войны".

"Украина ни с кем не планирует воевать. Оно (военное положение - ред.) вводится исключительно для обороны", - сказал он.

"Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического пути освобождения украинских территорий", - подчеркнул Порошенко, подчеркнув, что Украина будет и впредь придерживаться Минских договоренностей.

По словам президента, после объявления военного положения будет проведена работа с резервом военнослужащих первой очереди.

"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, находящихся в резерве, о том, что они уже пакуют рюкзаки и готовы заступать на оборону государства", - сказал он.

"Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Я обращаются к вам, уважаемые ветераны, быть начеку", - заявил Порошенко.