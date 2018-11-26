НБУ: Воєнний стан не вплине на банківську систему

У випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на засіданні Ради національної безпеки оборони.

"Пане Президенте, рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення і офіси будуть працювати у звичайному режимі. Рішення не вплинуть на роботу банків", - сказав Смолій.

Як повідомлялось, за резульатами засіданя РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

25 листопада на кораблі Військово-морських сил України було здійснено підступну атаку російських військових. Такі дії російського агресора - порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. Весь світ побачив докази російської військової агресії, з якими вже ніхто не зможе посперечатися. Адже весь світ побачив відео, де російські військові кораблі атакують українські", - заявив голова ВР.