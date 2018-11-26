НБУ: Воєнний стан не вплине на банківську систему

У випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Пане Президенте, рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення і офіси будуть працювати у звичайному режимі. Рішення не вплинуть на роботу банків", - сказав Смолій.

Як повідомлялось, за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

25 листопада на кораблі Військово-морських сил України було здійснено підступну атаку російських військових. Такі дії російського агресора - порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. Весь світ побачив докази російської військової агресії, з якими вже ніхто не зможе посперечатися. Адже весь світ побачив відео, де російські військові кораблі атакують українські", - заявив голова ВР.