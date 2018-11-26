НБУ: Воєнний стан не вплине на банківську систему

4316 переглядів
Понеділок, 26 листопада 2018, 01:16

У випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на засіданні Ради національної безпеки оборони.

"Пане Президенте, рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення і офіси будуть працювати у звичайному режимі. Рішення не вплинуть на роботу банків", - сказав Смолій. 

Як повідомлялось, за резульатами засіданя РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

25 листопада на кораблі Військово-морських сил України було здійснено підступну атаку російських військових. Такі дії російського агресора - порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. Весь світ побачив докази російської військової агресії, з якими вже ніхто не зможе посперечатися. Адже весь світ побачив відео, де російські військові кораблі атакують українські", - заявив голова ВР. 

Теми: Воєнний стан НБУ Азовське море гроші
powered by lun.ua
По темі
Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права? 26 листопада 2018, 01:50
Парубій скликає позачергове засідання ВР 26 листопада 2018, 00:56
Порошенко просить Раду розглянути введення воєнного стану 26 листопада 2018, 00:31
Усі новини
Головні новини
Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах
Поліція переходить на посилений варіант несення служби – Князєв
Турчинов розповів, чи вплине воєнний стан на вибори-2019
Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії
Усі новини
Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу

Фото

Якби в супергероїв були діти: 14 веселих ілюстрацій