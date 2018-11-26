НБУ: Военное положение не повлияет на банковскую систему

В случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Господин Президент, решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияют на работу банков", - сказал Смелый.

Как сообщалось, по результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

25 ноября на корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена коварная атака российских военных. Такие действия российского агрессора - нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские", - заявил председатель ВР.