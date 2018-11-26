НБУ: Военное положение не повлияет на банковскую систему

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Понедельник, 26 ноября 2018, 01:16

В случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий на заседании Совета национальной безопасности обороны.

"Господин Президент, решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияют на работу банков", - сказал Смелый.

Как сообщалось, по резульата заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

25 ноября на корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена коварная атака российских военных. Такие действия российского агрессора - нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские", - заявил председатель ВР.

Темы: Военное положение НБУ Азовское море деньги
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