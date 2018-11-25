Війна на Азові: З'явилося відео тарану українських ВМС та запис перемовин з РФ

У мережі зявилося відео моменту, коли російський корабель йшов на таран українського буксира у Керченській протоці.

На відеозапису чути команди командира судна та перемовини з іншим російським кораблем, які наздоганяють український корабель та видно момент самого зіткнення з ним.

"Давай, зажимай, молодець!... Дави його справа! Дави, я його тут прийму!", - говорить чоловік на одному з суден РФ та віддає команди помічникам.

Після команди "Стоп машина, вліво на борт" російський корабель вдарився у борт українського судна.

Як повідомили на "Українському мілітарному порталі" Міноборони України, також у мережі з’явились записи переговорів зроблені з 16 каналу під час атаки на кораблі ВМС Збройних сил.

"Якість звуку говорить про запис в одному з підконтрольних росіянам портів", - зазначає УМП.

На кількох аудіофайлах, які оприлюднила Liga.net, російські моряки вимагають від українських суден "негайно зупинити хід", інакше по них буде відкрито вогонь.

У відповідь українські моряки заявляють, що рухаються Керченською протокою до Чорного моря, "наміру застосовувати зброю не мають, збройної агресії немає, зброю не застосовують".

У відповідь українські моряки з позивним "Шхуна" заявляють, що рухаються Керченською протокою до Чорного моря, "наміру застосовувати зброю не мають, збройної агресії немає, зброя не застосовується".

На наступних файлах "Шхуну" запитують про те, скільки у неї поранених. У відповідь "Шхуна" відправляє інформацію про те, що їй потрібна допомога.

"Координати - 44.51.0, 36.23.4. Потребую допомоги! ... Є поранені, лежачі поранені! Надайте допомогу! Потребую допомоги!", - повідомили на українському судні.

Ще на одному файлі чути, як росіяни віддають команду "Усі на судні, руки вгору! При наявності у вас зброї або рук під одягом будемо відкривати вогонь на ураження!".

"У вас крупнокаліберні кулемети на борту! Вийти усім на палубу з піднятими руками!", - командували росіяни.

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Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

В українському МЗС заявили, що провокативні дії з боку РФ у Чорному та Азовському морях "перейшли межу і стали агресивними".

У свою чергу у ВМС заявили, що військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських силЗбройних сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Пізніше у ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю, згодом стало відомо, що внаслідок інциденту поранено 6 українських моряків.

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