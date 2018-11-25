Війна на Азові: З'явилося відео тарану українських ВМС та запис перемовин з РФ

У мережі зявилося відео моменту, коли російський корабель йшов на таран українського буксира у Керченській протоці.

На відеозапису чути команди командира судна та перемовини з іншим російським кораблем, які наздоганяють український корабель та видно момент самого зіткнення з ним.

"Давай, зажимай, молодець!... Дави його справа! Дави, я його тут прийму!", - говорить чоловік на одному з суден РФ та віддає команди помічникам.

Після команди "Стоп машина, вліво на борт" російський корабель вдарився у борт українського судна.

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