Поліція переходить на посилений варіант несення служби – Князєв

У разі запровадження воєнного стану в Україні поліція перейде на посилений варіант несення служби.

Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв на засіданні РНБО в ніч на понеділок.

Президент Петро Порошенко наголосив, що поліції треба буде забезпечити порядок.

"Ні в якому разі ми зараз не можемо дозволити ніякі провокації, порушення порядку, стабільності всередині країни. Тому я хотів би звернутися до генерала Князєва щодо підготовки відповідного плану заходів, які б забезпечили порядок на вулицях в цих особливих умовах", - сказав президент.

На це Князєв відповів, що вже затвердив такий план о 23 годині неділі.

"Поліція переходить на посилений варіант несення служби. Ми зараз забезпечуємо охорону спільно з Національною гвардією консульських установ і посольств", - повідомив він.

"Масових заворушень поки що немає і забезпечимо, щоб їх не було в Україні на весь період даної ситуації", - пообіцяв глава Нацполіції.