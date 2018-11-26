Поліція переходить на посилений варіант несення служби – Князєв

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Понеділок, 26 листопада 2018, 01:33

У разі запровадження воєнного стану в Україні поліція перейде на посилений варіант несення служби.

Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв на засіданні РНБО в ніч на понеділок.

Президент Петро Порошенко наголосив, що поліції треба буде забезпечити порядок.

"Ні в якому разі ми зараз не можемо дозволити ніякі провокації, порушення порядку, стабільності всередині країни. Тому я хотів би звернутися до генерала Князєва щодо підготовки відповідного плану заходів, які б забезпечили порядок на вулицях в цих особливих умовах", - сказав президент.

На це Князєв відповів, що вже затвердив такий план о 23 годині неділі.

"Поліція переходить на посилений варіант несення служби. Ми зараз забезпечуємо охорону спільно з Національною гвардією консульських установ і посольств", - повідомив він.

"Масових заворушень поки що немає і забезпечимо, щоб їх не було в Україні на весь період даної ситуації", - пообіцяв глава Нацполіції.

Українська правда
Теми: Князєв поліція РНБО
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