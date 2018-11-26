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Полиция переходит на усиленный вариант несения службы - Князев

Понедельник, 26 ноября 2018, 00:33

В случае введения военного положения в Украине полиция перейдет на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании СНБО в ночь на понедельник.

В ходе заседания президент Петр Порошенко подчеркнул, что полиции нужно будет обеспечить порядок.

"Ни в коем случае мы сейчас не можем позволить никакие провокации, нарушение порядка, стабильности внутри страны. Поэтому я хотел бы обратиться к генералу Князеву относительно подготовки соответствующего плана мероприятий, которые бы обеспечили порядок на улицах в этих особых условиях", - сказал президент.

На это Князев ответил, что уже утвердил такой план в 23 часов воскресенья.

"Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Мы сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств", - сообщил он.

"Массовых беспорядков пока нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации", - пообещал глава Нацполиции.

Украинская правда
Темы: Князев СергейполицияСНБО
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