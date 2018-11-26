З’явився текст указу Порошенка про воєнний стан

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Понеділок, 26 листопада 2018, 14:56

Оприлюднено указ президента Петра Порошенка введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні".

Про це інформує сайт глави держави.

 
 

Рішення РНБО містить 12 пунктів з них останній – Таємно.

Тепер на засіданні Верховної Ради 26 листопада він повинен бути затверджений народними депутатами.

Водночас на сайті парламенту зареєстровано внесений главою держави проект закону про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Його тексту на сайті Ради ще не має.

Доповнюється…

Теми: Воєнний стан
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