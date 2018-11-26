З’явився текст указу Порошенка про воєнний стан

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Відповідний указ №390 оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні" (додається, таємно, без пункту 12 - нетаємно).

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", – йдеться в документі.

Водночас народним депутатам роздано проект закону, текст якого відрізняється від оприлюдненого на сайті АП і містить більше пунктів.

За даними УП, саме цей законопроект виносився на розгляд профільного комітету Ради і отримав позитивний висновок.

Також вказаний документ закріплений під законопроектом №9338, яким Рада планує затвердити його. І цей указ президента має номер 391.

Згідно тексту пояснювальної записки, законопроектом передбачається затвердити указ президента України від 26 листопада 2018 року "Про введення воєнного стану в Україні", яким в Україні із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року вводиться воєнний стан, вирішуються питання, пов'язані із введенням названого особливого правового режиму.

Зокрема, державним органам надаються доручення щодо:

­- введення в дію плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

- забезпечення постачання Збройним Силам України, іншим військовим формуванням матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період;

- приведення у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня ПОВНА ГОТОВНІСТЬ визначених об'єктів єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем;

утворення рад оборони та забезпечення сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Територія України, на якій має бути введено воєнний стан, ані указом, ані законопроектом не визначається.

Тепер на засіданні Верховної Ради 26 листопада указ президента повинен бути затверджений народними депутатами.

Водночас на сайті парламенту зареєстровано внесений главою держави проект закону про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Пізніше 26 листопада Порошенко у відеозверненні заявив, що вирішив змінити свій указ про воєнний стан, скоротивши його термін з 60 до 30 днів.

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