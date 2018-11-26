Появился текст указа Порошенко о военном положении

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине".

Соответствующий указ №390 обнародован на сайте главы государства.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" (прилагается, секретно, без пункта 12 - несекретно).

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

В то же время народным депутатам роздан проект закона, текст которого отличается от обнародованного на сайте АП и содержит больше пунктов.

По данным УП, именно этот законопроект выносился на рассмотрение профильного комитета Рады и получил положительное заключение.

Также указанный документ закреплен под законопроектом №9338, которым Рада планирует утвердить его. И этот указ президента носит номер 391.

Согласно тексту объяснительной записки, законопроектом предусматривается утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 года "О введении военного положения в Украине", которым в Украине с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года вводится военное положение, решаются вопросы, связанные с введением указанного особого правового режима.

В частности, государственным органам предоставляются поручения по:

- введению в действие плана внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине;

- обеспечению поставки Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирования в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период;

- приведению в готовность к выполнению задач по назначению в период с введением степени полной готовности определенных объектов единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем;

- образованию советов обороны и обеспечению содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Территория Украины, на которой должно быть введено военное положение, ни указом, ни законопроектом не определяется.

Теперь на заседании Верховной Рады 26 ноября он должен быть утвержден народными депутатами.

Позже 26 ноября Порошенко в видеообращении заявил, что решил изменить свой указ о военном положении, сократив его срок с 60 до 30 дней.

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