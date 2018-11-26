Появился текст указа Порошенко о военном положении

Обнародован указ президента Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

Об этом сообщает сайт главы государства.

Решение СНБО содержит 12 пунктов из них последний - Тайно.

Теперь на заседании Верховной Рады 26 ноября он должен быть утвержден народными депутатами.

В то же время на сайте парламента зарегистрирован внесенный главой государства проект закона об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Его текста на сайте Рады еще нет.

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