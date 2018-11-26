Порошенко вирішив змінити свій указ про воєнний стан

Президент Петро Порошенко вирішив змінити свій указ про запровадження воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів.

Про це він заявив під час відеозвернення з приводу воєнного стану.

"Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні мені запровадити воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити своє рішення: я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів", – сказав Порошенко.

Своє рішення він пояснив тим, що хоче, щоб "воєнний стан жодним днем не накладався на початок передвиборчої кампанії".

"Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій та інсинуацій", – додав Порошенко.

Він підкреслив, що "воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня".

Запровадити його планують з 28 листопада.

"Згідно з рішенням РНБО, ухваленим вночі, як президент і верховний головнокомандувач я виконав свій конституційний обов’язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 ранку 28 листопада", – сказав Порошенко.

Скоротити дію ймовірного воєнного стану до 30 днів вимагали деякі політичні сили. Також політиків непокоїло те, аби воєнний стан не завадив проведенню виборів президента у березні 2019 року.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони вже підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.

Збройні сили України переведено в повну бойову готовність.

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