Порошенко вирішив змінити свій указ про воєнний стан

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Понеділок, 26 листопада 2018, 17:25

Президент Петро Порошенко вирішив змінити свій указ про ведення воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів. 

Про це він заявив під час відеозвернення з приводу воєнного стану.

"Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні мені запровадити воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити своє рішення: я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів", – сказав Порошенко.

Своє рішення він пояснив тим, що не хоче, щоб "воєнний стан жодним днем не накладався на початок передвиборчої кампанії".

"Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій та інсинуацій", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що "воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня".

Запровадити його планують з 28 листопада.

"Згідно з рішенням РНБО, ухваленим вночі, як президент і верховний головнокомандувач я виконав свій конституційний обов’язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 ранку 28 листопада", – сказав Порошенко.

Скоротити дію ймовірного воєнного стану до 30 днів вимагали деякі політичні сили. Також політиків непокоїло те, аби воєнний стан не завадив проведенню виборів президента у березні 2019 року.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Воєнний стан Порошенко
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