Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко вирішив змінити свій указ про воєнний стан

Понеділок, 26 листопада 2018, 16:25
Порошенко вирішив змінити свій указ про воєнний стан

Президент Петро Порошенко вирішив змінити свій указ про запровадження воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів. 

Про це він заявив під час відеозвернення з приводу воєнного стану.

"Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні мені запровадити воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити своє рішення: я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів", – сказав Порошенко.

Своє рішення він пояснив тим, що хоче, щоб "воєнний стан жодним днем не накладався на початок передвиборчої кампанії".

"Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій та інсинуацій", – додав Порошенко.

Він підкреслив, що "воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня".

Запровадити його планують з 28 листопада.

"Згідно з рішенням РНБО, ухваленим вночі, як президент і верховний головнокомандувач я виконав свій конституційний обов’язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 ранку 28 листопада", – сказав Порошенко.

Скоротити дію ймовірного воєнного стану до 30 днів вимагали деякі політичні сили. Також політиків непокоїло те, аби воєнний стан не завадив проведенню виборів президента у березні 2019 року.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони вже підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.

Збройні сили України переведено в повну бойову готовність.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Воєнний стан
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
"Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі
Адвоката й посадовця Київської ОВА викрили на незаконній схемі переправлення за кордон
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: