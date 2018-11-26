Порошенко вирішив змінити свій указ про воєнний стан

Президент Петро Порошенко вирішив змінити свій указ про ведення воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів.

Про це він заявив під час відеозвернення з приводу воєнного стану.

"Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні мені запровадити воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити своє рішення: я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів", – сказав Порошенко.

Своє рішення він пояснив тим, що не хоче, щоб "воєнний стан жодним днем не накладався на початок передвиборчої кампанії".

"Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій та інсинуацій", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що "воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня".

Запровадити його планують з 28 листопада.

"Згідно з рішенням РНБО, ухваленим вночі, як президент і верховний головнокомандувач я виконав свій конституційний обов’язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 ранку 28 листопада", – сказав Порошенко.

Скоротити дію ймовірного воєнного стану до 30 днів вимагали деякі політичні сили. Також політиків непокоїло те, аби воєнний стан не завадив проведенню виборів президента у березні 2019 року.