Порошенко запевнив НАТО, що воєнний стан не створить проблем для виборів

Президент Петро Порошенко запевнив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що запровадження воєнного стану не створить проблем для проведення майбутніх президентських виборів.

Про це на прес-конференції в Брюсселі після засідання комісії Україна НАТО заявив генсек Альянсу.

"Я говорив вранці з президентом Порошенком, і він підкреслив, що закон не вплине на роботу демократичних інституцій в Україні та не створить проблем для майбутніх президентських виборів", - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що для союзників НАТО дуже важливо, аби запровадження воєнного стану не створювало проблем для проведення президентських виборів.

Нагадаємо, Порошенко виступив з відеозверненням, під час якого заявив, що проситиме ВР ввести воєнний стан на 30 днів замість 60, а в грудні внесе до ВР проект закону про дату виборів.

Європейська правда