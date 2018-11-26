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Порошенко запевнив НАТО, що воєнний стан не створить проблем для виборів

Понеділок, 26 листопада 2018, 18:16

Президент Петро Порошенко запевнив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що запровадження воєнного стану не створить проблем для проведення майбутніх президентських виборів.

Про це на прес-конференції в Брюсселі після засідання комісії Україна НАТО заявив генсек Альянсу.

"Я говорив вранці з президентом Порошенком, і він підкреслив, що закон не вплине на роботу демократичних інституцій в Україні та не створить проблем для майбутніх президентських виборів", - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що для союзників НАТО дуже важливо, аби запровадження воєнного стану не створювало проблем для проведення президентських виборів.

Нагадаємо, Порошенко виступив з відеозверненням, під час якого заявив, що проситиме ВР ввести воєнний стан на 30 днів замість 60, а в грудні внесе до ВР проект закону про дату виборів.

Європейська правда

Теми: НАТОвибориПорошенкоВоєнний стан
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