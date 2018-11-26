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Порошенко пропонує закріпити датою виборів 31 березня

Понеділок, 26 листопада 2018, 16:30
Порошенко пропонує закріпити датою виборів 31 березня

Петро Порошенко заявив, що внесе до Верховної Ради проект рішення про закріплення дати виборів президента.

Про це він сказав під час відеозвернення у понеділок, 26 листопада.

"У грудні я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися, відповідно до Конституції, 31 березня 2019 року. Крапка", – запевнив Порошенко.

Президент стверджує, що воєнний стан, який він пропонує ввести, не буде накладатись на початок виборчої кампанії.

"Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилось жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій", – пояснив Порошенко.

Крім того, президент повідомив, що вирішив змінити свій указ про ведення воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів. 

Перед тим, народні депутати від фракції "Народний фронт" заявили, що підтримають введення воєнного стану, але вимагають скоротити термін до 30 днів та закріпити дату президентських виборів 31 березня.

За процедурою, пропозицію запровадити воєнний стан президенту подала РНБО.

Таке рішення було ухвалене через атаку Росії у Чорному морі, яка завершилась захопленням 3 українських кораблів та 23 моряків.

Рішення РНБО містить 12 пунктів з них останній – Таємно.

Президент підписав указ, який подав на затвердження парламенту.  Його оприлюднили за годину до початку засідання Верховної Ради.

Ввести воєнний час планувалось на 60 днів.

Комітет з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження  воєнного стану.

Про те, що саме означатиме введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

25 листопада росіяни у Керченській протоці відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, захопили їх і поранили 6 українських військовослужбовців.

Водночас, росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових, їхній стан нібито стабільний.

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи

За даними розвідки, стан здоров’я поранених військовослужбовців задовільний. Троє з них прооперовані та знаходяться в Керченській міській лікарні №1 ім. М.І. Пирогова.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВоєнний станПорошенко
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