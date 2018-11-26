Порошенко заверил НАТО, что военное положение не создаст проблем для выборов

3635 просмотров
Понедельник, 26 ноября 2018, 19:16

Президент Петр Порошенко заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что введение военного положения не создаст проблем для будущих президентских выборов.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина–НАТО заявил генсек Альянса.

"Я говорил утром с президентом Порошенко, и он подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов.

Напомним, Порошенко выступил с видеообращением, в котором заявил, что будет просить ВР ввести военное положение на 30 дней вместо 60, а в декабре внесет в ВР проект закона о дате выборов.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАТО виборы Порошенко Военное положение
powered by lun.ua
По теме
Порошенко в понедельник поговорит с генсеком НАТО и лидерами государств 26 ноября 2018, 01:17
Климкин об агрессии РФ: Нам нужны не просто заявления друзей, а четкая последовательность действий 25 ноября 2018, 23:42
Истребители НАТО перехватили четыре российских самолета над Балтийским морем 23 ноября 2018, 14:56
Все новости
Главные новости
Совбез ООН отказался рассматривать предложенную РФ повестку дня
Представители стран ЕС в Совбезе ООН призвали РФ освободить задержанных моряков
Мобилизацию пока не планирую – Порошенко
Порошенко уехал из Рады, не выступив
Все новости
исследование

Остановить старение мышц возможно

социум

Велосипед для общества: почему село уже сейчас круче города

Поиск по сайту
Архив
Весь архів