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Порошенко заверил НАТО, что военное положение не создаст проблем для выборов

Понедельник, 26 ноября 2018, 18:16

Президент Петр Порошенко заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что введение военного положения не создаст проблем для будущих президентских выборов.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина–НАТО заявил генсек Альянса.

"Я говорил утром с президентом Порошенко, и он подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов.

Напомним, Порошенко выступил с видеообращением, в котором заявил, что будет просить ВР ввести военное положение на 30 дней вместо 60, а в декабре внесет в ВР проект закона о дате выборов.

Европейская правда

Темы: НАТОвиборыПорошенкоВоенное положение
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