Порошенко заверил НАТО, что военное положение не создаст проблем для выборов

Президент Петр Порошенко заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что введение военного положения не создаст проблем для будущих президентских выборов.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина–НАТО заявил генсек Альянса.

"Я говорил утром с президентом Порошенко, и он подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов.

Напомним, Порошенко выступил с видеообращением, в котором заявил, что будет просить ВР ввести военное положение на 30 дней вместо 60, а в декабре внесет в ВР проект закона о дате выборов.

Европейская правда