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Супрун: В умовах воєнного стану меддопомогу надаватимуть без змін

Вівторок, 27 листопада 2018, 01:56

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що доступ цивільного населення до медзакладів та правила отримання медичної допомоги на час воєнного стану залишаються незмінними.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, МОЗ та Мінборони ухвалили спільний наказ, щоб усі захисники українських кордонів і нацбезпеки за потреби могли вчасно отримати необхідну медичну допомогу.

"Він гарантує своєчасне лікування захисників, зокрема - в умовах воєнного стану", - додала Супрун.

"У кожній області створено перелік закладів охорони здоров’я, що за потреби готові надати необхідну спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу захисникам. Це міські, районні, обласні лікарні, госпіталі, диспансери, а також інститути різного профілю Національної академії медичних наук.

У цих закладах військовослужбовці сил оборони зможуть пройти лікування і реабілітацію, а після отримання медичної допомоги - військово-лікарську експертизу", - підкреслила в.о. міністра

Список медичних закладів у кожній області можна переглянути на сайті МОЗ.

Зазначається, що у закладах всі цивільні жителі отримуватимуть лікування без змін.

У них також наявний резерв профільних ліжок для прийому військових, запаси лікарських засобів, медичних виробів, донорської крові та її препаратів.

За словами Супрун, одночасно кожен заклад охорони здоров'я може прийняти щонайменше 10-15 військових.

Як повідомлялось, Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану.

За відповідний законопроект проголосували 276 депутатів.

Під час виступу в Раді президент повідомив, що частково змінив свій указ. Він запропонував запровадити воєнний час не по всій території України, а лише в окремих областях.

Йдеться про області, розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Президент заявляв, що воєнний стан запровадять з 9 години 28 листопада.

Він триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня.

Про те, що саме означає введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станМОЗСупрун
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