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Супрун: В условиях военного положения медпомощь будут оказывать без изменений

Вторник, 27 ноября 2018, 01:56

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи на время военного положения остаются неизменными.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, Минздрав и Минбороны приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и нацбезопасности при необходимости могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

"Он гарантирует своевременное лечение защитников, в частности - в условиях военного положения", - добавила Супрун.

"В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь защитникам.

Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты различного профиля Национальной академии медицинских наук.

В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи - военно-врачебной экспертизу", - подчеркнула и.о. министра

Список медицинских учреждений в каждой области можно посмотреть на сайте Минздрава.

Отмечается, что в заведениях все гражданские жители будут получать лечение без изменений.

В них также имеется резерв профильных коек для приема военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов.

По словам Супрун, одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять не менее 10-15 военных.

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Во время выступления в Раде президент сообщил, что частично изменил свой указ. Он предложил ввести военное положиние не по всей территории Украины, а только в отдельных областях.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Президент заявлял, что военное положение введут с 9 часов 28 ноября.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.

О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

"Украинская правда" в Threads

Темы: Военное положениеМинздравСупрун
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