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Манафорт нарушил досудебное соглашение со следствием Мюллера

Вторник, 27 ноября 2018, 03:58

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия досудебного соглашения со следствием по делу, которое грозит ему заключением до 10 лет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальный документ, обнародованный в понедельник.

"Пол Манафорт нарушил свое соглашение с Минюстом, солгав ФБР и офису спецпрокурора Мюллера - через 2 месяца после того, как он начал сотрудничать в российском расследовании", - говорится в заявлении прокуроров.

Отмечается, что Манафорт врал "по разным вопросам" - это зафиксировано на трех страницах документа, который подписали и сторона обвинения, и защита. Теперь судья должен определить дату вынесения приговора.

В то же время сам экс-руководитель президентской кампании Трампа не признает вины и считает, что предоставил достоверную информацию.

"Команда спецпрокурора Мюллера пообещала позже предоставить детали по делу", - пишет CNN.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер возглавляет расследование о вмешательстве РФ в президентские выборы в США и относитеьно возможного сговора с правительством РФ кампании Дональда Трампа.

Как сообщалось, окружной судья США назначил дату приговора для Пола Манафорта на 8 февраля 2019 года. Суд планирует вынести приговор относительно Манафорта в рамках первого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.

Темы: Пол МанафортСША
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