У Стамбулі починається Синод, де обговорять текст томосу для України
У Стамбулі 27 листопада розпочнеться засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікується визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.
Про це повідомляють кореспонденти "Укрінформу"
"Цей процес – обговорення тексту томосу – є звичною процедурою. Він відбувається без особливого розголосу та уваги. Окрім того, на Синоді будуть розглядати інші питання, не пов`язані з Україною", – прокоментували у прес-службі Вселенського патріархату.
Не виключено, що на нинішньому Синоді й буде затверджено текст томосу.
Наразі члени Синоду готуються до початку засідання, яке триватиме три дні.
Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що на засіданні Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада буде ухвалено рішення про затвердження томосу для помісної Української православної церкви.
Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.
Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про томос.
Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).
Президент Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.
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