У Стамбулі починається Синод, де обговорять текст томосу для України

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Вівторок, 27 листопада 2018, 09:15

У Стамбулі 27 листопада розпочнеться засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікується визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Про це повідомляють кореспонденти "Укрінформу"

"Цей процес – обговорення тексту томосу – є звичною процедурою. Він відбувається без особливого розголосу та уваги. Окрім того, на Синоді будуть розглядати інші питання, не пов`язані з Україною", – прокоментували у прес-службі Вселенського патріархату.

 

Не виключено, що на нинішньому Синоді й буде затверджено текст томосу.

Наразі члени Синоду готуються до початку засідання, яке триватиме три дні.

 

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що на засіданні Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада буде ухвалено рішення про затвердження томосу для помісної Української православної церкви.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про томос.

Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Президент Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

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Теми: церква томос
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