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В Стамбуле начинается Синод, где обсудят текст томоса для Украины

Вторник, 27 ноября 2018, 08:15
В Стамбуле начинается Синод, где обсудят текст томоса для Украины
ukrinform.ua

В Стамбуле 27 ноября начнется заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидается определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.

Об этом сообщают корреспонденты "Укринформа"

"Этот процесс – обсуждение текста Томоса – является привычной процедурой. Он происходит без особой огласки и внимания. Кроме того, на Синоде будут рассматривать другие вопросы, не связанные с Украиной", – прокомментировали в пресс-службе Вселенского патриархата.

 

Не исключено, что на нынешнем Синоде и будет утвержден текст томоса.

Сейчас члены Синода готовятся к началу заседания, которое продлится три дня.

 

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на заседании Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября будет принято решение об утверждении томоса для поместной Украинской православной церкви.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся ко Вселенскому Патриарху с просьбой о томосе.

Собор оформит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ томоса как документа (грамоты).

Президент Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Читайте также Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии

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Темы: церковьтомос
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