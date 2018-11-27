В Стамбуле начинается Синод, где обсудят текст томоса для Украины
В Стамбуле 27 ноября начнется заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидается определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.
Об этом сообщают корреспонденты "Укринформа"
"Этот процесс – обсуждение текста Томоса – является привычной процедурой. Он происходит без особой огласки и внимания. Кроме того, на Синоде будут рассматривать другие вопросы, не связанные с Украиной", – прокомментировали в пресс-службе Вселенского патриархата.
Не исключено, что на нынешнем Синоде и будет утвержден текст томоса.
Сейчас члены Синода готовятся к началу заседания, которое продлится три дня.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на заседании Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября будет принято решение об утверждении томоса для поместной Украинской православной церкви.
У Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату.— DW українською (@dw_ukrainian) November 27, 2018
А ми тим часом з'ясували, що кажуть про томос Україні ченці на "улюбленій горі політиків" - Афоні?
Репортаж: pic.twitter.com/yPRabDg3iM pic.twitter.com/7rw72insUv
Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.
Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся ко Вселенскому Патриарху с просьбой о томосе.
Собор оформит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ томоса как документа (грамоты).
Президент Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.
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