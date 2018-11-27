Через "бляхарів" рух на кордоні досі ускладнений 

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Вівторок, 27 листопада 2018, 10:40

Через протести власників автомобілів з іноземною реєстрацією рух транспорту на деяких пунктах пропуску через державний кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною залишається ускладненим.

Про це 27 листопада повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що до деяких пунктів пропуску під’їзні шляхи були розблоковані вночі та сьогодні вранці.

"Зараз досить ускладненим залишається рух через пункти пропуску на державному кордоні з Польщею – "Шегені", "Краківець" та "Ягодин", - повідомили у відомстві.

Також прикордонники попереджають про обмежений рух через пункти пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" - на кордоні зі Словаччиною,  та "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

 

ДПСУ повідомляє, що на пунктах пропуску створили ситуативні групи, а у разі розблокування цих напрямків – готові додаткові наряди прикордонників.

Крім того, у відомстві додали, що відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією.

Як повідомлялося, власники автомобілів з іноземною реєстрацією блокують пункти пропуску на західній ділянці кордону.

26 листопада на пункті пропуску "Ягодин" сталася масова бійка.

 

Власники автомобілів із іноземною реєстрацією протестують через набуття чинності нових законодавчих норм про легалізацію ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

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Українська правда

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Теми: кордон Україна
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