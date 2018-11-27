Из-за "бляхеров" движение на границе до сих пор затруднено
Из-за протестов владельцев автомобилей с иностранной регистрацией движение транспорта на некоторых пунктах пропуска через государственную границу с Польшей, Словакией, Венгрией остается сложным.
Об этом 27 ноября сообщает Государственная пограничная служба.
Отмечается, что в некоторых пунктах пропуска подъездные пути были разблокированы ночью и сегодня утром.
"Сейчас достаточно осложненным остается движение через пункты пропуска на государственной границе с Польшей - "Шегени", "Краковец" и "Ягодин", - сообщили в ведомстве.
Также пограничники предупреждают об ограниченом движении через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" - на границе со Словакией, и "Тиса" на границе с Венгрией.
ГПСУ сообщает, что на пунктах пропуска создали ситуативные группы, а в случае разблокирования этих направлений - готовы дополнительные наряды пограничников.
Кроме того, в ведомстве добавили, что происходит постоянный обмен информацией с Нацполициею.
Как сообщалось, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокируют пункты пропуска на западном участке границы.
26 ноября на пункте пропуска "Ягодин" произошла массовая драка.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.
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