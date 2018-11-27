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"Укрзалізниця" вводить спецрежим контролю небезпечних вантажів

Вівторок, 27 листопада 2018, 14:41

"Укрзалізниця" вводить підвищений режим контролю за небезпечними невійськовими вантажами, в тому числі нафтопродуктами.

Про це під час Інфраструктурного дня Європейської бізнес асоціації заявив в. о. голови правління компанії Євген Кравцов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми також вводимо спеціальний режим контролю за невійськовими небезпечними вантажами. Це особливо стосується нафтопродуктів та інших вантажів, що мають ознаки ризику: вони будуть охоронятися окремо", - сказав він.

Кравцов запевняє, що це ніяк не вплине на перевезення, але посилить безпеку зазначених категорій вантажів, забезпечить непроникнення третіх осіб в місця їх дислокації.

За його словами, спецрежим охорони небезпечних вантажів буде здійснюватися силами "Укрзалізниці" і спеціальних формувань, так само як і посилена охорона критичних об'єктів інфраструктури, пасажирських вокзалів.

""Укрзалізниця" завжди була готовою і завжди забезпечувала військові потреби держави і для нас введення воєнного стану в принципі подія ординарна. Технологічно і технічно ми готові виконати всі завдання, які будуть поставлені військовим командуванням", - заявив Кравцов.

Він також зазначив, що введення воєнного стану не вплине на перевезення цивільних вантажів.

"Працюємо в штатному, хоча і посиленому режимі. Ризиків для клієнтури поки ніяких не бачимо", - підсумував Кравцов.

Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада затвердила введення воєнного стану в 10 областях України терміном на 30 днів. 

27 листопада президент Петро Порошенко видав уточнюючий указ про воєнний стан.

"Українська правда" в Threads

Теми: УкрзалізницяВоєнний стан
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