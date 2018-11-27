Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзализныця" вводит спецрежим контроля опасных грузов

Вторник, 27 ноября 2018, 14:41

"Укрзализныця" вводит повышенный режим контроля за опасными невоенными грузами, в том числе нефтепродуктами.

Об этом во время Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации заявил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы также вводим специальный режим контроля за невоенными опасными грузами. Это в особенности касается нефтепродуктов и других грузов, имеющих признаки риска: они будут охраняться отдельно", - сказал он.

Кравцов уверяет, что это никак не повлияет на перевозки, но усилит сохранность указанных категорий грузов, обеспечит непроникновение третьих лиц в места их дислокации.

По его словам, спецрежим охраны опасных грузов будет осуществляться силами "Укрзализныци" и специальных формирований, как и усиленная охрана критических объектов инфраструктуры, пассажирских вокзалов.

""Укрзализныця" всегда была готовой и всегда обеспечивала военные нужды государства и для нас введение военного положения в принципе событие ординарное. Технологически и технически мы готовы выполнить все задачи, которые будут поставлены военным командованием", - заявил Кравцов.

Он также отметил, что введение военного положения не повлияет на перевозки гражданских грузов. 

"Работаем в штатном, хотя и усиленном режиме. Рисков для клиентуры пока никаких не видим", - подытожил Кравцов. 

Напомним, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в 10 областях Украины сроком на 30 дней.

27 ноября президент Петр Порошенко издал уточняющий указ о военном положении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрзализныцяВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Укрзализныця
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: