"Укрзализныця" вводит спецрежим контроля опасных грузов

"Укрзализныця" вводит повышенный режим контроля за опасными невоенными грузами, в том числе нефтепродуктами.

Об этом во время Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации заявил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Мы также вводим специальный режим контроля за невоенными опасными грузами. Это в особенности касается нефтепродуктов и других грузов, имеющих признаки риска: они будут охраняться отдельно", - сказал он.

Кравцов уверяет, что это никак не повлияет на перевозки, но усилит сохранность указанных категорий грузов, обеспечит непроникновение третьих лиц в места их дислокации.



По его словам, спецрежим охраны опасных грузов будет осуществляться силами "Укрзализныци" и специальных формирований, как и усиленная охрана критических объектов инфраструктуры, пассажирских вокзалов.



""Укрзализныця" всегда была готовой и всегда обеспечивала военные нужды государства и для нас введение военного положения в принципе событие ординарное. Технологически и технически мы готовы выполнить все задачи, которые будут поставлены военным командованием", - заявил Кравцов.



Он также отметил, что введение военного положения не повлияет на перевозки гражданских грузов.

"Работаем в штатном, хотя и усиленном режиме. Рисков для клиентуры пока никаких не видим", - подытожил Кравцов.