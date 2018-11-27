"Укрзализныця" вводит спецрежим контроля опасных грузов

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Вторник, 27 ноября 2018, 15:41

"Укрзализныця" вводит повышенный режим контроля за опасными невоенными грузами, в том числе нефтепродуктами.

Об этом во время Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации заявил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы также вводим специальный режим контроля за невоенными опасными грузами. Это в особенности касается нефтепродуктов и других грузов, имеющих признаки риска: они будут охраняться отдельно", - сказал он.

Кравцов уверяет, что это никак не повлияет на перевозки, но усилит сохранность указанных категорий грузов, обеспечит непроникновение третьих лиц в места их дислокации.

По его словам, спецрежим охраны опасных грузов будет осуществляться силами "Укрзализныци" и специальных формирований, как и усиленная охрана критических объектов инфраструктуры, пассажирских вокзалов.

""Укрзализныця" всегда была готовой и всегда обеспечивала военные нужды государства и для нас введение военного положения в принципе событие ординарное. Технологически и технически мы готовы выполнить все задачи, которые будут поставлены военным командованием", - заявил Кравцов.

Он также отметил, что введение военного положения не повлияет на перевозки гражданских грузов. 

"Работаем в штатном, хотя и усиленном режиме. Рисков для клиентуры пока никаких не видим", - подытожил Кравцов.

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Темы: Укрзализныця Военное положение
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