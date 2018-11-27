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Манафорт таємно зустрічався з Ассанжем – ЗМІ

Вівторок, 27 листопада 2018, 16:33

Колишній голова кампанії Трампа Пол Манафорт проводив таємні переговори із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем у приміщенні посольства Еквадору в Лондоні приблизно у той час, коли він приєднався до кампанії Трампа.

Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на джерела.

Джерела стверджують, що Манафорт зустрічався з Ассанжем у 2013, 2015 роках, а також навесні 2016 року – у період, коли він став ключовою фігурою в команді Трампа.

Для чого Манафорт зустрічався з Ассанжем та що вони обговорювали – не відомо. Останньою зустріччю, втім, може зацікавитись спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує ймовірну змову команди Трампа з росіянами, пише видання.

Добре проінформоване джерело розповіло виданню, що Манафорт зустрівся з Ассанжем приблизно у березні 2016 року. А за кілька тижнів сайт WikiLeaks опублікував електронні листи демократів, викрадені російською розвідкою.

Манафорт заперечує причетність до зламу електронних листі і каже, що звинувачення на 100% неправдиві.

Європейська правда

Теми: Пол Манафорт
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