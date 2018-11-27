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Манафорт тайно встречался с Ассанжем – СМИ

Вторник, 27 ноября 2018, 16:33

Бывший глава кампании Трампа Пол Манафорт проводил тайные переговоры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в помещении посольства Эквадора в Лондоне примерно в то время, когда он присоединился к кампании Трампа.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что Манафорт встречался с Ассанжем в 2013, 2015 годах, а также весной 2016 года - в период, когда он стал ключевой фигурой в команде Трампа.

Для чего Манафорт встречался с Ассанжем и что они обсуждали - не известно. Последней встречей, впрочем, может заинтересоваться спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вероятный сговор команды Трампа с россиянами, пишет издание.

Хорошо информированный источник рассказал изданию, что Манафорт встретился с Ассанжем примерно в марте 2016 года. А через несколько недель сайт WikiLeaks опубликовал электронные письма демократов, похищенные российской разведкой.

Манафорт отрицает причастность к взлому электронных письме и говорит, что обвинения на 100% не соответствуют действительности.

Европейская правда

Темы: Пол Манафорт
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