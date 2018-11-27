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Силовики затримали киянина, причетного до спроби підпалити Андріївську церкву

Вівторок, 27 листопада 2018, 18:45

Правоохоронці викрили зловмисника, причетного до спроби підпалити Андріївську церкву.

Про це повідомляє 27 листопада прес-служба прокуратури Києва.

"На даний час особу одного з правопорушників встановлено. Ним виявився 32-річний мешканець столиці", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що 27 листопада 2018 року за погодження з місцевою прокуратурою слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України

Як повідомило "Українській правді" джерело в прокуратурі, за матеріалами слідства, саме цей чоловік застосував газовий балончик проти охоронця Анріївської церкви.

"Чоловік, який охороняв будівлю, його упізнав", – додав співрозмовник УП.

В свою чергу поліція Києва повідомляє, що в помешканні затриманого працівники поліції провели обшук, під час якого вилучили планшети, мобільні телефони, рюкзаки, горючі рідини, клейку стрічку та одяг.

"Працівники поліції переглянули відео з камер спостереження, провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до правопорушення причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав. Сьогодні чоловіку оголосили про підозру та найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу", – розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Зазначається, що наразі працівники поліції спілкуються із затриманим для встановлення мотивів правопорушення та співучасників злочину.

За вчинене правопорушення передбачено від 3 до 10 років позбавлення волі.

Близько 9 ранку 15 листопада кілька невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви.

Охоронці церкви намагалися затримати молодиків, однак хулігани застосували газові балончики і втекли. 

Спочатку була інформація про двох нападників, але провівши первинний аналіз з камер відео спостереження, правоохоронці підтвердили, що зловмисників було щонайменше четверо.

Правоохоронці обстежили територію, знайшли дві нерозбитих пляшки із запалювальною сумішшю і залишений рюкзак.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіціяпрокуратура
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