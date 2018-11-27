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Задержан киевлянин, причастный к попытке поджечь Андреевскую церковь

Вторник, 27 ноября 2018, 18:45

Правоохранители разоблачили злоумышленника, причастного к попытке поджечь Андреевскую церковь.

Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба прокуратуры Киева.

"В настоящее время личность одного из правонарушителей установлена. Им оказался 32-летний житель столицы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что 27 ноября по согласованию с местной прокуратурой следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК Украины (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины

Как сообщил "Украинской правде" источник в прокуратуре, по материалам следствия, именно этот человек применил газовый баллончик против охранника Андреевский церкви.

"Мужчина, который охранял здание, его опознал", – добавил собеседник УП.

В свою очередь полиция Киева сообщает, что в квартире задержанного работники полиции провели обыск, во время которого изъяли планшеты, мобильные телефоны, рюкзаки, горючие жидкости, клейкую ленту и одежду.

"Работники полиции просмотрели видео с камер наблюдения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к правонарушению причастен 32-летний местный житель, ранее проблем с законом не имевший. Сегодня ему объявлено о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру мероприятия", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Отмечается, что в настоящее время работники полиции общаются с задержанным для установления мотивов правонарушения и соучастников преступления.

За совершенное правонарушение предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, около 9 утра 15 ноября несколько неизвестных бросили две бутылки с горючей жидкостью в дверь Андреевской церкви.

Охранники церкви пытались задержать молодых людей, однако хулиганы применили газовые баллончики и скрылись.

Сначала была информация о двух нападавших, но проведя первичный анализ с камер видеонаблюдения, правоохранители подтвердили, что злоумышленников было по меньшей мере четверо.

Правоохранители обследовали территорию, нашли две неразбитые бутылки с зажигательной смесью и оставленный рюкзак.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевполицияпрокуратура
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