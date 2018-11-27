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Воєнний стан має запобігти повномасштабному вторгненню РФ – Порошенко

Вівторок, 27 листопада 2018, 19:31
Воєнний стан має запобігти повномасштабному вторгненню РФ – Порошенко

Україна перебуває під загрозою широкомасштабної наземної агресії з боку Росії, тому було прийнято рішення про введення воєнного стану.

Про це розповів президент України Петро Порошенко в прямому ефірі каналу "Україна".

Він наголосив, що влада зобов’язана була забезпечити законодавчо право українських військових дати відсіч можливій широкомасштабній агресії Росії.

"Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що за даними розвідки, кількість російських танків, що розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі.

Нагадаємо, глава Верховної Ради Андрій Парубій каже, що воєнний стан в Україні буде введено після публікації відповідного закону, що, швидше за все, відбудеться вже в середу, 28 листопада.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Українська правда

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Теми: Воєнний станвійнаПорошенкоРосія
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