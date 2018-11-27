Парубій розповів, коли почне діяти воєнний стан

4150 переглядів
Вівторок, 27 листопада 2018, 18:30

Глава Верховної Ради Андрій Парубій каже, що воєнний стан в Україні буде введено після публікації відповідного закону, що, швидше за все, відбудеться вже в середу, 28 листопада.

Про це він повідомив журналістам у Брюсселі у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хоча в самому указі стоїть дата з 14:00 26-го числа (листопада), реально він почне діяти і стане законом тоді, коли буде підписаний і опублікований. Я думаю, що, швидше за все, це буде завтра протягом дня", - сказав спікер.

Парубій зазначив, що має намір підписати закон після повернення до України, в середу. Він сподівається, що після цього документ оперативно підпише президент.

"І коли він буде опублікований в "Урядовому кур'єрі", з тієї секунди закон, а відповідно, і указ президента, вступає в силу", - сказав глава парламенту.

За його словами, з цього моменту і буде введено воєнний стан.

Згідно з текстом законопроекту, закон вступає в силу з дня його публікації.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських моряків і три їхні кораблі. При цьому були поранені 6 українців.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Воєнний стан Верховна Рада Парубій законодавство
powered by lun.ua
По темі
Біля входу в Керченську протоку тижнями простоюють українські судна 27 листопада 2018, 17:34
РНБО дала роз’яснення щодо воєнного стану: час, строк, території 27 листопада 2018, 17:02
Оприлюднено повний список українських моряків, взятих росіянами в полон 27 листопада 2018, 16:16
Усі новини
Головні новини
Окупанти почали арештовувати українських моряків
Парубій розповів, коли почне діяти воєнний стан
Світовий банк може надати Україні фінгарантій на 750 мільйонів доларів
Українська "дочка" російського "ВТБ банку" – банкрут
Усі новини
здоров'я

Нежить, суха шкіра, хандра та плюс кілограми: чому це з нами відбувається взимку

думка

Коли купувати дитині смартфон?