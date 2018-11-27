Парубій розповів, коли почне діяти воєнний стан

Глава Верховної Ради Андрій Парубій каже, що воєнний стан в Україні буде введено після публікації відповідного закону, що, швидше за все, відбудеться вже в середу, 28 листопада.

Про це він повідомив журналістам у Брюсселі у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хоча в самому указі стоїть дата з 14:00 26-го числа (листопада), реально він почне діяти і стане законом тоді, коли буде підписаний і опублікований. Я думаю, що, швидше за все, це буде завтра протягом дня", - сказав спікер.

Парубій зазначив, що має намір підписати закон після повернення до України, в середу. Він сподівається, що після цього документ оперативно підпише президент.

"І коли він буде опублікований в "Урядовому кур'єрі", з тієї секунди закон, а відповідно, і указ президента, вступає в силу", - сказав глава парламенту.

За його словами, з цього моменту і буде введено воєнний стан.

Згідно з текстом законопроекту, закон вступає в силу з дня його публікації.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських моряків і три їхні кораблі. При цьому були поранені 6 українців.

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