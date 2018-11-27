Военное положение должно предотвратить полномасштабное вторжение РФ – Порошенко
Украина находится под угрозой широкомасштабной наземной агрессии со стороны России, поэтому было принято решение о введении военного положения.
Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала "Украина".
Он отметил, что власть обязана была обеспечить законодательно право украинских военных дать отпор возможной широкомасштабной агрессии России.
"Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - сказал Порошенко.
Он отметил, что по данным разведки, количество российских танков, расположенных вдоль нашей границы, возросло втрое.
Глава Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что военное положение в Украине будет введено после публикации соответствующего закона, что, скорее всего, произойдет уже в среду, 28 ноября.
26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.
Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
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