Прикордонники тричі стріляли вгору: ловили контрабандиста

589 переглядів
Середа, 28 листопада 2018, 10:16

На Буковині прикордонники завадили переміщенню тютюнової контрабанди, здійснили 3 попереджувальні постріли у повітря.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Відзначається, що минулої доби контрабандисти планували перемістити через українсько-румунський кордон майже 7,8 тисячі пачок сигарет.

"Прикордонники відділу "Красноїльськ" Чернівецького загону під час моніторингу території виявили рух особи в бік державного кордону. При спробі затримати невідомого, правоохоронці здійснили три попереджувальних постріли вгору. Проте правопорушнику вдалось втекти ", - йдеться в повідомленні.

Під час подальших слідчих дій військовослужбовці знайшли 8 покинутих пакунків із сигаретами.

Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного відділку. Їх планують передати до фіскальної служби.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Закон про введення воєнного стану пішов на підпис Порошенку
Держдеп: США будуть говорити з ЄС про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ
В Китаї стався вибух біля хімзаводу, більше 20 загиблих
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі
Усі новини
Освіта

Вступ-2019. МОН опублікувало нові правила вступу на молодшого спеціаліста

дослідження

Зупинити старіння м'язів можливо