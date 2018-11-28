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Прикордонники тричі стріляли вгору: ловили контрабандиста

Середа, 28 листопада 2018, 09:16

На Буковині прикордонники завадили переміщенню тютюнової контрабанди, здійснили 3 попереджувальні постріли у повітря.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Відзначається, що минулої доби контрабандисти планували перемістити через українсько-румунський кордон майже 7,8 тисячі пачок сигарет.

"Прикордонники відділу "Красноїльськ" Чернівецького загону під час моніторингу території виявили рух особи в бік державного кордону. При спробі затримати невідомого, правоохоронці здійснили три попереджувальних постріли вгору. Проте правопорушнику вдалось втекти ", - йдеться в повідомленні.

Під час подальших слідчих дій військовослужбовці знайшли 8 покинутих пакунків із сигаретами.

Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного відділку. Їх планують передати до фіскальної служби.

Нагадаємо, уночі 16 листопада на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили начальника відділу прикордонної служби "Ділове" Вадима Березенського, військовослужбовець від отриманих травм помер.

У зв’язку з такими діями порушників Держприкордонслужба заявила, що переходить "на посилений варіант охорони державного кордону на ділянці", а "персонал відомства в межах чинного законодавства буде застосовувати зброю".

Українська правда
Теми: Прикордонна службаЧернівецька область
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