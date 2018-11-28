Прикордонники тричі стріляли вгору: ловили контрабандиста

На Буковині прикордонники завадили переміщенню тютюнової контрабанди, здійснили 3 попереджувальні постріли у повітря.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Відзначається, що минулої доби контрабандисти планували перемістити через українсько-румунський кордон майже 7,8 тисячі пачок сигарет.

"Прикордонники відділу "Красноїльськ" Чернівецького загону під час моніторингу території виявили рух особи в бік державного кордону. При спробі затримати невідомого, правоохоронці здійснили три попереджувальних постріли вгору. Проте правопорушнику вдалось втекти ", - йдеться в повідомленні.

Під час подальших слідчих дій військовослужбовці знайшли 8 покинутих пакунків із сигаретами.

Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного відділку. Їх планують передати до фіскальної служби.