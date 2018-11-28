Пограничники трижды стреляли вверх: ловили контрабандиста

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Среда, 28 ноября 2018, 10:16

На Буковине пограничники помешали перемещению табачной контрабанды, совершили 3 предупредительных выстрела в воздух.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Отмечается, что за прошедшие сутки контрабандисты планировали перевезти через украинско-румынскую границу почти 7,8 тысячи пачек сигарет.

"Пограничники отдела "Красноильск" Черновицкого отряда во время мониторинга территории обнаружили движение лица в сторону государственной границы. При попытке задержать неизвестного, правоохранители осуществили три предупредительных выстрела вверх. Однако правонарушителю удалось убежать", - говорится в сообщении.

Во время дальнейших следственных действий военнослужащие нашли 8 брошенных пакетов с сигаретами.

Обнаруженные табачные изделия доставили в пограничное отделение. Их планируют передать в фискальную службу.

Украинская правда

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