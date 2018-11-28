Сенцов выглядит лучше, но "целой курочки" не ел – режиссер

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов после голодания начинает восстанавливаться, но рассказы российских тюремщиков о том, что после голодания он съел целую курицу, не правда.

Об этом после встречи с украинцем рассказал российский режиссер Аскольд Куров, пишет "Громадське".

"Мы говорили только о кино, о его съемках фильма "Номера", который сейчас готовится в Киеве", - сказал Куров и добавил, что разговаривал с Сенцовым о фильме больше 4 часов.

"О состоянии здоровья мы практически не говорили. Я сам сначала спросил, как он себя чувствует, он сказал - нормально. Видно, что он выглядит лучше, чем когда я его видел во время голодания. Он восстанавливается, однако еще находится под наблюдением врачей в медчасти", - добавил Куров.

По словам режиссера, Сенцов с ноября не получает "Новую газету" и очень переживает, что не может ее прочитать.

"Сенцов благодарит всех за поддержку. Чувствует себя хорошо. Поглощён работой над фильмом "Номера", - добавил Куров.

"Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно. И про курочку - это бред, ничего такого не было", - написал режиссер в Facebook.

Ранее российские тюремщики заявили, что украинский политзаключенный в первый день после прекращения 145-дневной голодовки якобы съел целую домашнюю курицу и наваристый бульон.

Сенцова планировали перевести на тюремную пищу за 20 дней.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти.

28 сентября в российском ведомстве заявили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.