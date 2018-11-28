Націоналісти кажуть, що взяли під контроль ТРЦ "Оcean plaza"
Представники націоналістичної організації ВГО "Сокіл" заявляють, що взяли під контроль ТРЦ "Оcean plaza".
Про це повідомив представник націоналістів, депутат Київради від ВО "Свобода" Володимир Назаренко в Facebook.
"Ми взяли під контроль торговий центр", - заявив він.
За словами Назаренка, основною вимогою націоналістів є "припинити фінансування тероризму і вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через цей торговий центр".
Він також додав, що націоналісти хочуть "вигнати з ТРЦ адміністрацію Ротенберга, соратника Путіна".
"Зараз в "Ocean Plaza" націоналісти не створюють жодних перешкод для діяльності українських магазинів, підприємств чи установ, розташованих на території ТРЦ. Ми не блокуємо і не зупиняємо роботу українських магазинів, протизаконного нічого не відбувається", - заявив Назаренко.
Як видно на фото і відео, у ТРЦ перебуває кілька десятків молодиків. За даними ВГО "Сокіл", в "Оcean plaza" перебуває 200 представників організації.
Згодом Назаренко повідомив, що правоохоронці затримали заступника голови організації ВГО "Сокіл" Івана Косенка.
"Космонавти почали штовханину, затримавши активіста, а також, штовхнули жінку, яка впала від цього на підлогу, через те, що заступилася за хлопця. Правоохоронні органи навмисно чинять провокації, застосовуючи фізичну силу до тих, хто підтримує активістів", - заявив Назаренко.
У поліції Києва підтвердили, що одного з найактивніших представників забрали у відділок.
"Вони прийшли на свою акцію, спершу спокійно її проводили, потім почали блокувати роботу інформаційного центру. У результаті поліція їх відтіснила, зазначивши, блокувати роботу не можна. Одного з найактивніших молодиків доставили в управління поліції. На нього складуть адмінпротоколи", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.
Вона додала, що у ТРЦ "достатня кількість правоохоронців" здійснює охорону порядку.
Нагадаємо, 27 листопада предствники націоналістичних рухів влаштували пікет біля столичного торгового центру "Ocean Plaza" і запалили димові шашки.
26 листопада у цей же ТРЦ кинули димову шашку, людей евакуювали.
У липні націоналісти фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.
Вони заявляли, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу президента РФ Володимира Путіна, Аркадію Ротенбергу.