Націоналісти кажуть, що взяли під контроль ТРЦ "Оcean plaza"

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Середа, 28 листопада 2018, 14:31

Представники націоналістичної організації ВГО "Сокіл" заявляють, що взяли під контроль ТРЦ "Оcean plaza".

Про це повідомив представник націоналістів, депутат Київради від ВО "Свобода" Володимир Назаренко в Facebook.

"Ми взяли під контроль торговий центр", - заявив він. 

 
Фото ВГО "Сокіл" Київ

За словами Назаренка, основною вимогою націоналістів є "припинити фінансування тероризму і вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через цей торговий центр". 

 
Фото ВГО "Сокіл" Київ

Він також додав, що націоналісти хочуть "вигнати з ТРЦ адміністрацію Ротенберга, соратника Путіна".

"Зараз в "Ocean Plaza" націоналісти не створюють жодних перешкод для діяльності українських магазинів, підприємств чи установ, розташованих на території ТРЦ. Ми не блокуємо і не зупиняємо роботу українських магазинів, протизаконного нічого не відбувається", - заявив Назаренко. 

 
Фото ВГО "Сокіл" Київ

Як видно на фото і відео, у ТРЦ перебуває кілька десятків молодиків. За даними ВГО "Сокіл", в "Оcean plaza" перебуває 200 представників організації.

Згодом Назаренко повідомив, що правоохоронці затримали заступника голови організації ВГО "Сокіл" Івана Косенка.

"Космонавти почали штовханину, затримавши активіста, а також, штовхнули жінку, яка впала від цього на підлогу, через те, що заступилася за хлопця. Правоохоронні органи навмисно чинять провокації, застосовуючи фізичну силу до тих, хто підтримує активістів", - заявив Назаренко.

У поліції Києва підтвердили, що одного з найактивніших представників забрали у відділок.

"Вони прийшли на свою акцію, спершу спокійно її проводили, потім почали блокувати роботу інформаційного центру. У результаті поліція їх відтіснила, зазначивши, блокувати роботу не можна. Одного з найактивніших молодиків доставили в управління поліції. На нього складуть адмінпротоколи", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.

Вона додала, що у ТРЦ "достатня кількість правоохоронців" здійснює охорону порядку. 

Нагадаємо, 27 листопада предствники націоналістичних рухів влаштували пікет біля столичного торгового центру "Ocean Plaza" і запалили димові шашки.

26 листопада у цей же ТРЦ кинули димову шашку, людей евакуювали.

У липні націоналісти фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

Вони заявляли, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу президента РФ Володимира Путіна, Аркадію Ротенбергу.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Київ бізнес націоналісти
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