Націоналісти заблокували ТЦ "Ocean Plaza": палять фаєри, готують шини

Представники націоналістичних організацій влаштували пікет біля столичного торгового центру "Ocean Plaza", запалили димові шашки.

Про це 27 листопада у Facebook повідомляє Київ.Оперативний.

Зазначається, що націоналісти заблокували роботу ТРЦ "Ocean Plaza". "Всі входи та виходи заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускають", - зазначили у соцмережі.

Під стінами ТЦ зібралися прибічники ВГО "Сокіл". Вони пікетують "Ocean Plaza" з вимогою "зупинити російський бізнес на території України".

"Сокільці" стверджують, що "Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу президента РФ Володимира Путіна, Аркадію Ротенбергу, який спонсорував будівництво Кримського моста.

Син Ротенберга Ігор потрапив у санкційний список США.

Dtp.kiev.ua повідомляє, що протестуючі склали колеса і запалили димові шашки.

На сторінці ТЦ у Facebook повідомили, що "Ocean Plaza" тимчасово не працює.

26 листопада у київському торговому центрі "Ocean Plaza" сталося задимлення, людей евакуювали. Невідома особа кинула в приміщенні ТЦ димову шашку.

У липні націоналісти фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

Вони заявляли, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігарху Ротенбергу.

21 червня Україна ввела санкції до Ротенберга, "Єдиної Росії" й інших людей та установ.