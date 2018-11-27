Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Націоналісти заблокували ТЦ "Ocean Plaza": палять фаєри, готують шини

Вівторок, 27 листопада 2018, 10:28
Націоналісти заблокували ТЦ Ocean Plaza: палять фаєри, готують шини

Представники націоналістичних організацій влаштували пікет біля столичного торгового центру "Ocean Plaza", запалили димові шашки.

Про це 27 листопада у Facebook повідомляє Київ.Оперативний.

Зазначається, що націоналісти заблокували роботу ТРЦ "Ocean Plaza". "Всі входи та виходи заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускають", - зазначили у соцмережі.

Під стінами ТЦ зібралися прибічники ВГО "Сокіл". Вони пікетують "Ocean Plaza" з вимогою "зупинити російський бізнес на території України".

"Сокільці" стверджують, що "Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу президента РФ Володимира Путіна, Аркадію Ротенбергу, який спонсорував будівництво Кримського моста.

Син Ротенберга Ігор потрапив у санкційний список США.

Dtp.kiev.ua повідомляє, що протестуючі склали колеса і запалили димові шашки.

На сторінці ТЦ у Facebook повідомили, що "Ocean Plaza" тимчасово не працює.

 

26 листопада у київському торговому центрі "Ocean Plaza" сталося задимлення, людей евакуювали. Невідома особа кинула в приміщенні ТЦ димову шашку.

У липні націоналісти фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

 

Вони заявляли, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігарху Ротенбергу.

21 червня Україна ввела санкції до Ротенберга, "Єдиної Росії" й інших людей та установ. 

Українська правда
Теми: Київнаціоналісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: