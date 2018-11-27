Націоналісти заблокували ТЦ "Ocean Plaza": палять фаєри, готують шини
Активісти національних рухів влаштували пікет біля столичного торгового центру "Ocean Plaza", запалили димові шашки.
Про це 27 листопада у Facebook повідомляє Київ.Оперативний.
Зазначається, що активісти заблокували роботу ТРЦ "Ocean Plaza". "Всі входи та виходи заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускають", - зазначили у соцмережі.
Під стінами ТЦ зібралися прибічники ВГО "Сокіл". Активісти пікетують "Ocean Plaza" з вимогою "зупинити російський бізнес на території України".
"Сокільці" стверджують, що "Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу президента РФ Володимира Путіна, Аркадію Ротенбергу, який спонсорував будівництво Кримського моста.
Син Ротенберга Ігор потрапив у санкційний список США.
Dtp.kiev.ua повідомляє, що протестуючі склали колеса і запалили димові шашки.
На сторінці ТЦ у Facebook повідомили, що "Ocean Plaza" тимчасово не працює.
26 листопада у київському торговому центрі "Ocean Plaza" сталося задимлення, людей евакуювали. Невідома особа кинула в приміщенні ТЦ димову шашку.
У липні націоналісти фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.
Активісти заявляли, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігарху Ротенбергу.
21 червня Україна ввела санкції до Ротенберга, "Єдиної Росії" й інших людей та установ.
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