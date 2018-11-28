Националисты говорят, что взяли под контроль ТРЦ "Оcean plaza"
Представители националистической организации ВОО "Сокол" заявляют, что взяли под контроль ТРЦ "Оcean plaza".
Об этом сообщил депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Владимир Назаренко в Facebook.
"Мы взяли под контроль торговый центр", - заявил он.
По словам Назаренко, основным требованием националистов является "прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через этот торговый центр".
Он также добавил, что националисты хотят "выгнать из ТРЦ администрацию Ротенберга, соратника Путина".
"Сейчас в "Ocean Plaza" националисты не создают никаких препятствий для деятельности украинских магазинов, предприятий или учреждений, расположенных на территории ТРЦ. Мы не блокируем и не останавливаем работу украинских магазинов, противозаконного ничего не происходит", - заявил Назаренко.
Как видно на фото и видео, в ТРЦ находится несколько десятков парней. По данным ВОО "Сокол", в "Оcean plaza" находится 200 представителей организации.
Впоследствии Назаренко сообщил, что правоохранители задержали заместителя председателя организации ВОО "Сокол" Ивана Косенко.
"Космонавты начали потасовку, задержав активиста, а также толкнули женщину, которая упала от этого на пол, потому что вступилась за парня. Правоохранительные органы намеренно делают провокации, применяя физическую силу против тех, кто поддерживает активистов", - заявил Назаренко.
В полиции Киева подтвердили, что одного из самых активных представителей забрали в участок.
"Они пришли на свою акцию, сначала спокойно ее проводили, потом начали блокировать работу информационного центра. В результате полиция их оттеснила, отметив, блокировать работу нельзя. Одного из самых активных молодчиков доставили в управление полиции. На него составят админпротоколы", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
Она добавила, что в ТРЦ "достаточное количество правоохранителей" осуществляет охрану порядка.
Напомним, 27 ноября представители националистичных движений устроили пикет у столичного торгового центра "Ocean Plaza" и зажгли дымовые шашки.
26 ноября в этот же ТРЦ бросили дымовую шашку, людей эвакуировали.
В июле националисты с файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания.
Активисты заявляли, что "за четыре года агрессии торговля с Россией до сих пор не прекращена", а сам "Ocean Plaza" принадлежит российскому олигарху и другу президента РФ Владимира Путина, Аркадию Ротенбергу.