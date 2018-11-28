Поліція оприлюднила відео спроби підпалу Андріївської церкви

3041 перегляд
Середа, 28 листопада 2018, 16:02

Поліція Києва оприлюднила відео спроби підпалу Андріївської церкви 15 листопада та затримання підозрюваного 32-річного киянина.

Запис розміщено на офіційному Youtube-каналі відомства.

На відео зафіксовано чоловіка, який кидає пляшки із запалювальною сумішшю в двері приміщення. Загоряння при цьому не відбувається.

Пізніше з дверей церкви виходить чоловік (ймовірно охоронець чи працівник музею) і кидається наздоганяти молодика, залучаючи до переслідування працівників поліції.

Втікаючи, нападник застосовує газ із балончика, щоб відірватись від своїх переслідувачів.

Також на відео, змонтованому поліцією, зафіксовані слідчі дії, зокрема обшуки.

Про затримання підозрюваного у спробі підпалу Андріївської церкви столична прокуратура та поліція повідомили напередодні.

Зазначалось, що чоловіку, який раніше до відповідальності не притягувався, 27 листопада оголосили про підозру.

"Працівники поліції спілкуються із затриманим для встановлення мотивів правопорушення та співучасників злочину", – йшлося в повідомленні поліції.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ поліція
powered by lun.ua
По темі
Націоналісти кажуть, що взяли під контроль ТРЦ "Оcean plaza" 28 листопада 2018, 14:31
У Києві тимчасово закриють міст Патона 28 листопада 2018, 12:59
Силовики затримали киянина, причетного до спроби підпалити Андріївську церкву 27 листопада 2018, 19:45
Усі новини
Головні новини
Окупанти заарештували всіх захоплених українських моряків
Воєнний стан почав діяти
Окупанти арештували капітана українського катера "Нікополь"
ДФС назвала суму щоденних збитків від блокування кордону "євробляхарями"
Усі новини
здоров'я

Що робити, якщо весь день просиділи на місці

дослідження

На якому місці література у житті українців