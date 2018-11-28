Поліція оприлюднила відео спроби підпалу Андріївської церкви

Поліція Києва оприлюднила відео спроби підпалу Андріївської церкви 15 листопада та затримання підозрюваного 32-річного киянина.

Запис розміщено на офіційному Youtube-каналі відомства.

На відео зафіксовано чоловіка, який кидає пляшки із запалювальною сумішшю в двері приміщення. Загоряння при цьому не відбувається.



Пізніше з дверей церкви виходить чоловік (ймовірно охоронець чи працівник музею) і кидається наздоганяти молодика, залучаючи до переслідування працівників поліції.

Втікаючи, нападник застосовує газ із балончика, щоб відірватись від своїх переслідувачів.

Також на відео, змонтованому поліцією, зафіксовані слідчі дії, зокрема обшуки.

Про затримання підозрюваного у спробі підпалу Андріївської церкви столична прокуратура та поліція повідомили напередодні.

Зазначалось, що чоловіку, який раніше до відповідальності не притягувався, 27 листопада оголосили про підозру.

"Працівники поліції спілкуються із затриманим для встановлення мотивів правопорушення та співучасників злочину", – йшлося в повідомленні поліції.