Полиция обнародовала видео попытки поджога Андреевской церкви
Полиция Киева обнародовала видео попытки поджога Андреевской Церкви 15 ноября и задержания подозреваемого 32-летнего киевлянина.
Запись размещена на официальном Youtube-канале ведомства.
На видео зафиксирован человек, который бросает бутылки с зажигательной смесью в двери помещения. Возгорание при этом не происходит.
Позже из дверей церкви выходит мужчина (вероятно охранник или сотрудник музея) и бросается догонять молодчика, привлекая к преследованию сотрудников полиции.
Убегая, нападающий применяет газ из баллончика, чтобы оторваться от своих преследователей.
Также на видео, смонтированном полицией, зафиксированы следственные действия, в том числе обыски.
О задержании подозреваемого в попытке поджога Андреевской церкви столичная прокуратура и полиция сообщили накануне.
Отмечалось, что мужчине, который ранее к ответственности не привлекался, 27 ноября объявили о подозрении.
"Сотрудники полиции общаются с задержанным для установления мотивов правонарушения и соучастников преступления", - говорилось в сообщении полиции.
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