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Полиция обнародовала видео попытки поджога Андреевской церкви

Среда, 28 ноября 2018, 15:02

Полиция Киева обнародовала видео попытки поджога Андреевской Церкви 15 ноября и задержания подозреваемого 32-летнего киевлянина.

Запись размещена на официальном Youtube-канале ведомства.

На видео зафиксирован человек, который бросает в дверь помещения предметы (вероятно бутылки с зажигательной смесью). Возгорание при этом не происходит.

Позже из дверей церкви выходит мужчина (вероятно охранник или сотрудник музея) и бросается догонять молодчика, привлекая к преследованию сотрудников полиции.

Убегая, нападающий применяет газ из баллончика, чтобы оторваться от своих преследователей.

Также на видео, смонтированном полицией, зафиксированы следственные действия, в том числе обыски.

О задержании подозреваемого в попытке поджога Андреевской церкви столичная прокуратура и полиция сообщили накануне.

Отмечалось, что мужчине, который ранее к ответственности не привлекался, 27 ноября объявили о подозрении.

"Сотрудники полиции общаются с задержанным для установления мотивов правонарушения и соучастников преступления", - говорилось в сообщении полиции.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
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