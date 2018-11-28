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Західний кордон повністю розблокували від "євробляхарів"

Середа, 28 листопада 2018, 17:03

Усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні з Україною і які були перекриті учасниками акції на автомобілях іноземної реєстрації, повністю розблоковано.

Про це 28 листопада повідомляє Державна прикордонна служба.

"Роботу усіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізовано. Заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху здійснюються встановленим порядком", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося учасники акції на автомобілях з іноземною реєстрацією блокували під’їзні шляхи до пунктів пропуску на ділянці західного кордону.

Зокрема, блокувався рух транспорту на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною.

"Євробляхи" блокували близько 10 пунктів пропуску на державному кордоні, що призвело до заторів та значно ускладнило перетин кордону учасниками міжнародного руху.

26 листопада на пункті пропуску "Ягодин" сталася масова бійка.

Власники автомобілів на єврономерах протестують через набуття чинності нових законодавчих норм про легалізацію ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

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Українська правда
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