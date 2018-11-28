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Западную границу полностью разблокировали от "евробляхеров"

Среда, 28 ноября 2018, 17:03

Все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе с Украиной, которые были перекрыты участниками акции на автомобилях с иностранной регистрацией, полностью разблокировали.

Об этом 28 ноября сообщает Государственная пограничная служба.

"Работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения осуществляются в установленном порядке", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, участники акции на автомобилях с иностранной регистрацией блокировали подъездные пути к пунктам пропуска на участке западной границы.

В частности, блокировалося движение транспорта на границе с Польшей, Словакией, Венгрией.

"Евробляхи" блокировали около 10 пунктов пропуска на государственной границе, что привело к пробкам и значительно усложнило пересечение границы.

26 ноября на пункте пропуска "Ягодин" произошла массовая драка.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

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Украинская правда
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