Клімкін: українські моряки є військовополоненими, на них не розповсюджується право РФ

Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

Про це написав глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

"Фейковий суд в окупованому Криму арештовує усіх наших моряків. Крім посилення політичного тиску на РФ, ми передали усім нашим міжнародним партнерам чітку юридичну позицію", - написав Клімкін.

Він зазначив, що, оскільки українців є військовополоненими, то на них жодним чином не розповсюджується російське право.

"Українським військовослужбовцям, захопленим у полон РФ, має бути гарантовано надання в належному обсязі медичної допомоги, не чинення на них фізичного та психологічного тиску та забезпечення належної безпеки", - додав міністр.

Нагадаємо, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на два місяці 24 українських моряків, які перебували на бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ" і "Нікополь".

Європейська правда