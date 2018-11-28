Клімкін: українські моряки є військовополоненими, на них не розповсюджується право РФ

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Середа, 28 листопада 2018, 18:54

Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

Про це написав глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

"Фейковий суд в окупованому Криму арештовує усіх наших моряків. Крім посилення політичного тиску на РФ, ми передали усім нашим міжнародним партнерам чітку юридичну позицію", - написав Клімкін.

Він зазначив, що, оскільки українців є військовополоненими, то на них жодним чином не розповсюджується російське право.

"Українським військовослужбовцям, захопленим у полон РФ, має бути гарантовано надання в належному обсязі медичної допомоги, не чинення на них фізичного та психологічного тиску та забезпечення належної безпеки", - додав міністр.

Нагадаємо, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на два місяці 24 українських моряків, які перебували на бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ" і "Нікополь".

Європейська правда

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Теми: Клімкін МЗС Чорне море надзвичайна подія
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