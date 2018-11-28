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Климкин: Украинские моряки - военнопленные, на них не распространяется право РФ

Среда, 28 ноября 2018, 17:54

Украина передала всем международным партнерам позицию о том, что захваченные россиянами у Керченского пролива украинские моряки являются военнопленными, и находятся под защитой Женевской конвенции 1949 года.

Об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

"Фейковый суд в оккупированном Крыму арестовывает всех наших моряков. Помимо усиления политического давления на РФ, мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию", - написал Климкин.

Он отметил, что, поскольку украинцы являются военнопленными, то на них никоим образом не распространяется российское право.

"Украинским военнослужащим, захваченным в плен РФ, должно быть гарантировано предоставление в должном объеме медицинской помощи, на них не должно оказываться физическое и психологическое давление и должна быть обеспечена надлежащая безопасность", - добавил министр.

Напомним, Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на два месяца 24 украинских моряков, которые находились на бортах захваченных россиянами судов "Яны Капу", "Бердянск" и "Никополь".

Европейская правда

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Темы: КлимкинМИДЧерное моречрезвычайное происшествие
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