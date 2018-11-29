Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі - СЦКК

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Четвер, 29 листопада 2018, 02:50

Підтримувані РФ бойовики увечері 27 листопада обстріляли КПВВ "Майорське" в Донецькій області зі стрілецької зброї різного калібру.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.

"Наступного дня, перед початком роботи КПВВ "Майорське" прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю", - заявили в СЦКК.

"Людських жертв та поранень вдалося уникнути, тому що КПВВ "Майорськ" в нічний час доби не працює", - йдеться у заяві.

Як повідомлялось, упродовж 28 листопада, від 7 до 18 години, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

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Теми: Донбас бойові дії
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