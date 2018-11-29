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Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе - СЦКК

Четверг, 29 ноября 2018, 01:50
Боевики обстреляли КПВВ Майорское на Донбассе - СЦКК

Поддерживаемые РФ боевики вечером 27 ноября обстреляли КПВВ "Майорское" в Донецкой области из стрелкового оружия различного калибра.

Об этом сообщает ураинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе.

"На следующий день, перед началом работы КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили сквозное отверстие в правой наружной стенке и частичное повреждение внутренней перегородки модуля паспортного контроля", - заявили в СЦКК.

"Человеческих жертв и ранений удалось избежать, так как КПВВ "Майорское" в ночное время суток не работает", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в течение 28 ноября, от 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Темы: Донбассбоевые действия
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