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Трамп припускає, що може ще помилувати Манафорта

Четвер, 29 листопада 2018, 10:42

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості помилування колишнього керівника свого виборчого штабу Пола Манафорта.

В інтерв'ю газеті "The New York Post" в середу він сказав, що ніколи не обговорював це, але не виключав би як можливість.

"Це ніколи не обговорювалося, але я б не знімав це з "порядку денного". Чому виключати це?", – сказав американський президент під час інтерв'ю з овальному кабінеті.

Днями спеціальний прокуратур США Роберт Мюллер заявив, що Пол Манафорт брехав слідчим ФБР після того, як обіцяв співпрацювати зі слідством, визнавши провину в обмін на пом’якшене покарання.

"Якщо ви сказали правду, сядете у в'язницю", – сказав Трамп.

Він нагадав, що із трьох наближених людей – екс-керівника штабу Пола Манафорта, колишнього політичного радника Роджера Стоуна та помічника Джона Керсі – останній відмовився сказати те, що вимагали прокурори.

Якщо з’ясується, що 69-річний Манафорт справді порушив умови угоди з обвинуваченням, йому винесуть досить суворий вирок, передає "Радіо Свобода".

За часів президентства Віктора Януковича в Україні Манафорт консультував його "Партію регіонів", про що свідчить "чорна бухгалтерія" тієї політсили.

У США колишнього голову передвиборного штабу Трампа звинувачують у змові з метою відмивання коштів, обмані влади США, в порушенні законодавства про реєстрацію іноземних агентів і підкупі свідків.

У серпні Манафорта визнали винним у кількох злочинах, в тому числі в банківському і податковому шахрайстві. У вересні він сам визнав провину за двома пунктами звинувачення – у змові і відмиванні грошей.

Трамп неодноразово висловлювався на підтримку Манафорта, а Мюллера закликав припинити скандальне розслідування.

Теми: Пол МанафортСШАСША
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